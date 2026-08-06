Не только инфекции: При этих симптомах интимная близость только навредит здоровью

Ранее Life.ru писал, что у представителей поколения Z вырос интерес к БДСМ-практикам, из-за чего врачи стали чаще сталкиваться с травмами после подобных экспериментов. Сексологи отмечают, что сами по себе такие практики не считаются нарушением, если происходят по взаимному согласию и без вреда для здоровья. Однако специалисты предупреждают: игнорирование правил безопасности может привести к серьёзным последствиям.