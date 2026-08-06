В Хиросиме прошла мемориальная церемония, посвященная 81-й годовщине атомной бомбардировки города. Мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи обвинил Россию в использовании ядерного оружия в качестве инструмента запугивания и раскритиковал действия Москвы на Украине, при этом не назвав Соединенные Штаты как государство, которое сбросило бомбу на город в 1945 году.
Выступление градоначальника началось с критических замечаний в адрес «крупной державы», однако затем он прямо упомянул Российскую Федерацию и конфликт на Украине. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, также выступившая на церемонии, последовала той же риторике, не произнеся название США.
Как отмечается, японские официальные лица в публичных выступлениях, посвященных трагедии, традиционно избегают прямых упоминаний Соединенных Штатов. Исключением не стали ни нынешний премьер, ни мэр Хиросимы, повторившие схему предыдущих лет.
При этом глава японского правительства в своем обращении пообещала, что Токио продолжит прилагать усилия для ядерного разоружения и построения мира без ядерного оружия. Мэр города, в свою очередь, призвал не допустить появления третьего города, который пережил бы атомную бомбардировку.
Атомные удары по Хиросиме и Нагасаки были нанесены американскими военными на завершающем этапе Второй мировой войны. Вашингтон официально заявлял о цели ускорить капитуляцию Японии. Взрыв над Хиросимой унес жизни десятков тысяч человек в первый же день — оценки разнятся от 70 до 100 тысяч погибших. К концу 1945 года количество жертв достигло 140 тысяч из-за смертей в госпиталях от ранений и лучевой болезни. По состоянию на сегодняшний день общее число жертв бомбардировки превышает 350 тысяч человек.
Соединенные Штаты до сих пор не признавали моральной ответственности за эти бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью. Экс-президент Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме в 2023 году, как и Барак Обама в 2016 году, посетивший мемориал, извинений не приносили. Действующий американский лидер Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, несмотря на приглашения властей обоих городов как в первый срок, так и после возвращения в Белый дом.
В Мемориальном музее мира в Хиросиме, а также в японских школьных и институтских учебных пособиях подробно отражены все обстоятельства бомбардировок 1945 года.
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