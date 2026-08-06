Годовщина атомной бомбардировки Хиросимы прошла без упоминания виновника

Атомные удары по Хиросиме и Нагасаки были нанесены американскими военными на завершающем этапе Второй мировой войны. Вашингтон официально заявлял о цели ускорить капитуляцию Японии. Взрыв над Хиросимой унес жизни десятков тысяч человек в первый же день — оценки разнятся от 70 до 100 тысяч погибших. К концу 1945 года количество жертв достигло 140 тысяч из-за смертей в госпиталях от ранений и лучевой болезни. По состоянию на сегодняшний день общее число жертв бомбардировки превышает 350 тысяч человек.