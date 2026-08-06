В Хабаровске на линию вышел брендированный общественный транспорт

Напомним, в Хабаровске активно развивается городской электрический транспорт при поддержке губернатора региона Дмитрия Викторовича Демешина. За последние годы было приобретено 34 новых современных троллейбуса с увеличенным автономным ходом и 12 односекционных трамваев. Еще один трамвай доставят в краевой центр в конце этого года.