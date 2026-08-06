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В Хабаровске на линию вышел брендированный общественный транспорт

Слоганы наносят на новые автобусы, троллейбусы и трамваи.

Источник: AmurMedia

По поручению губернатора Хабаровского края на общественный транспорт региона наносятся слоганы. Их задача — формировать позитивный имидж региона. Кроме того, они повысят узнаваемость Хабаровского края для туристов, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

«На сегодняшний день в Хабаровске забрендировано 42 транспортных средства: трамваи, троллейбусы, автобусы. В планах — забрендировать еще 7 трамваев и 23 автобуса», — прокомментировала и.о. начальника отдела управления транспорта администрации Хабаровска Ирина Фостей.

Слоганы наносятся на новые автобусы, троллейбусы и трамваи. За последние 3 года регион заменил почти 250 единиц общественного транспорта.

В Хабаровске на линию вышел брендированный общественный транспорт. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

В Хабаровске на линию вышел брендированный общественный транспорт. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

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Напомним, в Хабаровске активно развивается городской электрический транспорт при поддержке губернатора региона Дмитрия Викторовича Демешина. За последние годы было приобретено 34 новых современных троллейбуса с увеличенным автономным ходом и 12 односекционных трамваев. Еще один трамвай доставят в краевой центр в конце этого года.

В новом транспорте есть видеонаблюдение, встроены USB-розетки для зарядки гаджетов. Для малобильных граждан в них предусмотрен заниженный пол, специальные места.