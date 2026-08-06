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Молодая хабаровчанка утонула во время купания в Амуре

Трагедия произошла накануне. Утонувшей оказалась 30-летняя женщина. По предварительным данным, она пошла купаться в Амуре в районе улицы Осиповка и утонула. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственно-оперативные мероприятия по этому факту.

Трагедия произошла накануне. Утонувшей оказалась 30-летняя женщина. По предварительным данным, она пошла купаться в Амуре в районе улицы Осиповка и утонула. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственно-оперативные мероприятия по этому факту.