Владимир Машков рассказал Владимиру Путину, как Омск принял «Золотую маску»

Он также напомнил, что впервые за пределами Москвы «Золотая маска» прошла в прошлом году в Казани, а в 2026 году эстафету принял Омск, который носит статус культурной столицы России. По словам артиста, церемония собрала как признанных мастеров сцены, так и молодых театралов, а сама премия на несколько дней превратилась в настоящий театральный праздник.