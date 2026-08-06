Владимир Машков рассказал Владимиру Путину, как Омск принял «Золотую маску»

Как рассказал в своих социальных сетях губернатор Омской области Виталий Хоценко, на встрече с президентом России Владимиром Путиным народный артист России Владимир Машков высоко оценил то, как Омск принял главную театральную премию страны.
По словам Машкова, несколько лет назад «Золотая маска» оказалась на грани закрытия, однако премию удалось сохранить и вернуть ей доверие профессионального сообщества. После этого было принято решение проводить церемонию не только в Москве.
«В этом году мы её провели в культурной столице этого года, в городе Омске. Тоже были несколько дней праздника, и это, наверное, было одним из главных центральных событий культурной жизни города Омска», — отметил Владимир Машков.
Он также напомнил, что впервые за пределами Москвы «Золотая маска» прошла в прошлом году в Казани, а в 2026 году эстафету принял Омск, который носит статус культурной столицы России. По словам артиста, церемония собрала как признанных мастеров сцены, так и молодых театралов, а сама премия на несколько дней превратилась в настоящий театральный праздник.