Пушков отреагировал на заявление Вайкуле о готовности воевать за Латвию

Напомним, в июле 2025 года юрист Дмитрий Аграновский в беседе с aif.ru отметил, что в России Лайму Вайкуле могут объявить в международный розыск, если против нее будет возбуждено уголовное дело. Эксперт уточнил, что «кандидатом на уголовное дело» она стала из-за своего призыва «дать оружие Украине».