Пушков отреагировал на заявление Вайкуле о готовности воевать за Латвию

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией прокомментировал слова певицы Лаймы Вайкуле о готовности взять оружие и сражаться за Латвию в случае конфликта.
Ранее артистка, покинувшая РФ в 2022 году, заявила, что в случае, если начнутся боевые действия, она якобы возьмёт автомат и отправится воевать за прибалтийскую республику.
«Латвия спасена», — написал Пушков в своём канале на платформе «Макс».
В свою очередь, депутат Рижской думы Алексей Росликов выразил мнение, что Вайкуле высказывается так не по своему желанию, а вследствие необходимости. Парламентарий полагает, что такими заявлениями артистка показывает латвийским властям, что лояльна и «соблюдает повестку».
Росликов пояснил, что подобное поведение является обязательным условием для тех, кто желает проживать в Латвии.
Напомним, в июле 2025 года юрист Дмитрий Аграновский в беседе с aif.ru отметил, что в России Лайму Вайкуле могут объявить в международный розыск, если против нее будет возбуждено уголовное дело. Эксперт уточнил, что «кандидатом на уголовное дело» она стала из-за своего призыва «дать оружие Украине».