Магаданец зарезал знакомого во время пьянки в общежитии и сам сообщил об этом полиции

В Магадане сотрудники полиции задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. Вечером 1 августа в дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении в комнате общежития на улице Кольцевой. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Он сам пояснил, что несколько раз ударил ножом своего знакомого. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.