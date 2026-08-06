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Приморские врачи сохранили женщине возможность снова стать мамой

Во Владивостокский клинический родильный дом экстренно доставили 34-летнюю жительницу Находки с подозрением на редкую форму внематочной беременности. Плодное яйцо прикрепилось в самом узком месте маточной трубы — без своевременной помощи такое состояние может привести к разрыву органа и серьезному внутреннему кровотечению. Благодаря слаженной работе узистов и гинекологов диагноз быстро подтвердили и пациентку отправили на операцию.

Во Владивостокский клинический родильный дом экстренно доставили 34-летнюю жительницу Находки с подозрением на редкую форму внематочной беременности. Плодное яйцо прикрепилось в самом узком месте маточной трубы — без своевременной помощи такое состояние может привести к разрыву органа и серьезному внутреннему кровотечению. Благодаря слаженной работе узистов и гинекологов диагноз быстро подтвердили и пациентку отправили на операцию. «Учитывая молодой возраст женщины и её желание в будущем иметь детей, мы выполнили операцию малоинвазивным, лапароскопическим методом. Это позволило устранить опасное состояние и сохранить репродуктивную функцию», — рассказала заведующая гинекологическим отделением роддома № 3 Елена Федоренко. Операция прошла успешно, пациентку уже выписали домой.