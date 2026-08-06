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США выдворили рекордное число украинцев с временной защитой за пять лет

США за полгода выдворили 110 украинцев с временной защитой от депортации.

Источник: Комсомольская правда

В США за первые шесть месяцев 2026 финансового года были выдворены 110 граждан Украины, имеющих временную защиту от депортации. Это следует из данных Иммиграционной и таможенной службы.

Это стало самым высоким показателем за последние пять лет. Согласно отчетам ICE, в 2022 финансовом году были выдворены 10 украинцев с таким статусом, в 2023 году — 41, а в 2024 году — 52 человека.

По данным Министерства внутренней безопасности США, в настоящее время около 103,7 тысячи таких граждан Украины находятся в стране. Статус позволяет им легально проживать в Америке и получать разрешение на работу.

Ранее KP.RU сообщал, что в Чехии украинцы призывного возраста не смогут получить статус временной защиты. Изменения были согласованы странами ЕС. Ограничения не затронут мужчин, которые уже получили временную защиту до 5 августа.

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