Девочка в «маске Бэтмена» завершила лечение в Санкт-Петербурге

Как ранее передавали «РИА Новости» со ссылкой на частную клинику, где наблюдается пациентка, 22 июля ей была проведена заключительная операция по удалению остатков невуса и рубцов. После этого, по словам администратора профильного отделения, Луне сняли швы и повязки. Представитель клиники уточнила, что после процедуры девочка пребывала в хорошем настроении и танцевала.
Родителям было отказано в лечении американскими врачами, которые представили трудновыполнимый план операций. В дальнейшем свои услуги семье предложили российские специалисты.
У Луны с рождения диагностирована редкая патология — меланоцитарный невус лица. Это родимое пятно способно спровоцировать рак кожи. Медицинская помощь в США не дала результата, и несколько лет назад лечение начали врачи из Краснодара. В апреле 2024 года семья Феннер прибыла в Санкт-Петербург для его продолжения.