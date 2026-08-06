Девочка в «маске Бэтмена» завершила лечение в Санкт-Петербурге

Как ранее передавали «РИА Новости» со ссылкой на частную клинику, где наблюдается пациентка, 22 июля ей была проведена заключительная операция по удалению остатков невуса и рубцов. После этого, по словам администратора профильного отделения, Луне сняли швы и повязки. Представитель клиники уточнила, что после процедуры девочка пребывала в хорошем настроении и танцевала.