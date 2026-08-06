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Девочка в «маске Бэтмена» завершила лечение в Санкт-Петербурге

5 августа поступила информация об изменениях во внешности Луны Феннер — девочки из США, которую из-за обширного врожденного невуса на лице называли ребенком с «маской Бэтмена». Это произошло после очередного хирургического вмешательства в Санкт-Петербурге.

Источник: Magnific

Как ранее передавали «РИА Новости» со ссылкой на частную клинику, где наблюдается пациентка, 22 июля ей была проведена заключительная операция по удалению остатков невуса и рубцов. После этого, по словам администратора профильного отделения, Луне сняли швы и повязки. Представитель клиники уточнила, что после процедуры девочка пребывала в хорошем настроении и танцевала.

Родителям было отказано в лечении американскими врачами, которые представили трудновыполнимый план операций. В дальнейшем свои услуги семье предложили российские специалисты.

У Луны с рождения диагностирована редкая патология — меланоцитарный невус лица. Это родимое пятно способно спровоцировать рак кожи. Медицинская помощь в США не дала результата, и несколько лет назад лечение начали врачи из Краснодара. В апреле 2024 года семья Феннер прибыла в Санкт-Петербург для его продолжения.

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