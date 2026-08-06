Потерянный в 2009 году кот нашелся спустя 17 лет

Известно, что ранее Моцарт уже мог исчезать на несколько дней, однако всегда возвращался обратно. Но в 2009 году кот пропал, казалось, насовсем. Как предполагается, все эти годы животное прожило у другой семьи, которая приютила его. В ближайшее время кота планируют передать настоящей хозяйке через организации по защите животных.