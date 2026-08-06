Потерянный в 2009 году кот нашелся спустя 17 лет

Во Франции произошло воссоединение после почти двух десятилетий разлуки. Жительница Дижона узнала, что её кот по кличке Моцарт, который исчез в 2009 году, всё ещё жив и здоров.
18-летнего питомца обнаружили французские волонтеры в департаменте Жиронда, а именно в коммуне Леж-Кап-Ферре. Активисты участвовали в операциях по спасению животных, пострадавших от лесных пожаров, и нашли кота в одном из домов. Спасатели проверили микрочип животного, по которому установили данные прежней хозяйки и связались с ней.
Известно, что ранее Моцарт уже мог исчезать на несколько дней, однако всегда возвращался обратно. Но в 2009 году кот пропал, казалось, насовсем. Как предполагается, все эти годы животное прожило у другой семьи, которая приютила его. В ближайшее время кота планируют передать настоящей хозяйке через организации по защите животных.
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