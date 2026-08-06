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Потерянный в 2009 году кот нашелся спустя 17 лет

Во Франции произошло воссоединение после почти двух десятилетий разлуки.

Во Франции произошло воссоединение после почти двух десятилетий разлуки. Жительница Дижона узнала, что её кот по кличке Моцарт, который исчез в 2009 году, всё ещё жив и здоров.

18-летнего питомца обнаружили французские волонтеры в департаменте Жиронда, а именно в коммуне Леж-Кап-Ферре. Активисты участвовали в операциях по спасению животных, пострадавших от лесных пожаров, и нашли кота в одном из домов. Спасатели проверили микрочип животного, по которому установили данные прежней хозяйки и связались с ней.

Известно, что ранее Моцарт уже мог исчезать на несколько дней, однако всегда возвращался обратно. Но в 2009 году кот пропал, казалось, насовсем. Как предполагается, все эти годы животное прожило у другой семьи, которая приютила его. В ближайшее время кота планируют передать настоящей хозяйке через организации по защите животных.

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