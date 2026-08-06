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Новосибирцам раскрыли секреты выбора хорошего арбуза

В Роскачестве развеяли миф о связи сухого хвостика арбуза с его спелостью.

Источник: Аргументы и факты

В Роскачестве развеяли распространённые мифы о выборе спелого арбуза. По словам заместителя руководителя организации Елены Саратцевой, постукивание по плоду и оценка сухости хвостика — ненадёжные методы: восприятие звука сильно варьируется у разных людей и зависит в том числе от возраста, пишет ТАСС.

Эксперт советует обращать внимание на другие признаки: матовую корочку с чёткими полосами и яркое земляное пятно — оно говорит о том, что арбуз хорошо вызрел. При этом не стоит сжимать плод до хруста: так разрушается внутренняя структура, рвутся межклеточные связи и вытекает сок — арбуз теряет товарный вид.

Кроме того, в Роскачестве считают бесполезными бытовые нитратомеры, набирающие популярность в соцсетях. За годы исследований специалисты не зафиксировали ни одного случая превышения нормы нитратов в арбузах.