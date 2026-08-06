Новосибирцам раскрыли секреты выбора хорошего арбуза

Эксперт советует обращать внимание на другие признаки: матовую корочку с чёткими полосами и яркое земляное пятно — оно говорит о том, что арбуз хорошо вызрел. При этом не стоит сжимать плод до хруста: так разрушается внутренняя структура, рвутся межклеточные связи и вытекает сок — арбуз теряет товарный вид.