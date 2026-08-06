Более 6 млн рублей заплатит компания за загрязнение реки Якчи в Хабаровском крае

В ходе плановых контрольных мероприятий, проведённых специалистами главного управления регионального госконтроля в 2025 году на территории района имени Лазо, зафиксировано превышение допустимых показателей содержания взвешенных частиц в водах реки Якчи. Причиной ухудшения качества воды стала деятельность предприятия по добыче россыпного золота. После применения принудительных мер компания возместила размер причиненного ущерба в федеральный бюджет, сообщает пресс-служба главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.
«Сохранение чистоты водных ресурсов — в числе ключевых направлений нашей работы. Инспекторский состав регулярно выезжает на объекты, чтобы своевременно выявлять факты негативного воздействия и пресекать нарушения. Каждый природопользователь должен осознавать ответственность своего бизнеса за состояние окружающей среды», — прокомментировал заместитель начальника главного управления Максим Нохрин.
Нарушения были выявлены инспекторами экологического надзора в летний период 2025 года, после чего произведён расчёт ущерба, который составил более 6 миллионов рублей. Поскольку предприятие не устранило последствия загрязнения в добровольном порядке, главное управление обратилось в арбитражный суд. В мае 2026 года судебная инстанция встала на сторону надзорного органа, обязав недропользователя возместить ущерб в полном объёме. Исполнительное производство завершено, средства зачислены в федеральный бюджет.
«Восстановление природного баланса требует значительных затрат, и платить за последствия обязаны те, кто их создал. Наша позиция неизменна: безнаказанности за экологический вред быть не должно», — отметил Максим Нохрин.
Напомним, за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ установлена административная ответственность. Совершение данного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в июне специалисты главного управления регконтроля и лицензирования совместно с прокуратурой проверили недропользователей, добывающих россыпное золото на территории Ульчского района и района имени Полины Осипенко. В сточных водах, сбрасываемых в реки без очистки, найдены тонны взвешенных веществ. Общий размер вреда природе, который нарушителю теперь придется возмещать в федеральный бюджет, составил 45,7 млн рублей. Это первый крупный установленный краевыми властями размер ущерба водному объекту.