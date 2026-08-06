Более 6 млн рублей заплатит компания за загрязнение реки Якчи в Хабаровском крае

Напомним, за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ установлена административная ответственность. Совершение данного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.