В Николаевске-на-Амуре ищут место под памятник киту

Новый арт-объект «Кит» украсил площадку рядом с Центром культурного развития в Николаевске-на-Амуре. Он представляет собой объёмную четырехметровую скульптуру из нержавеющей стали, поверхность — высококачественная зеркальная полировка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Внешняя оболочка — формирует визуальный образ величественной чудо-рыбы, внутренний металлический каркас — обеспечивает прочность и устойчивость.
Приобретен арт-объект в рамках соглашения о социальном партнёрстве с горнодобывающей группой «Ареал», ранее это «Хайлэнд Голд», заключенном в 2025 году на Восточном экономическом форуме.
Окончательное место, где будет установлен кит, пока не определено. Но где бы он ни причалил, он станет украшением города. Сюда будут приходить взрослые и дети, чтобы им полюбоваться.
Ранее у Центра культуры малочисленных народов Севера в Николаевске-на-Амуре установили арт-объект — медведь с рыбой в пасти. Рядом с ним на каркасе изображена калуга. Это инициатива ТОС «Вдохновение», которая предложила символ города как рыбной столицы Нижнего Амура.