ФНПР предложила обязать самозанятых формировать свою пенсию

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Единственный путь замотивировать самозанятых формировать свою пенсию — обязать их к этому, как ранее было сделано со страховкой для автовладельцев. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
«У нас не так много граждан занимается страхованием личного имущества, жизни и всего остального. То же самое происходит с пенсионным и медицинским страхованием. Мне кажется, нужно идти по пути, который был в свое время применен при обязательном страховании автовладельцев. Наверное, это единственный путь, который способен на сегодняшний день россиян сподвигнуть к тому, чтобы все уплачивали за себя этот налог», — сказал Черногаев, отвечая на вопрос, как замотивировать самозанятых принять участие в программе добровольного страхования.
Он добавил, что, если в традиционных трудовых отношениях обязанность уплаты налогов ложится на работодателя, то самозанятым надо это делать самостоятельно. Это надо учитывать при регистрации самозанятости, так как это один из обязательных пунктов.
Ранее председатель ФНПР сообщал ТАСС, что лишь 0,3% от общего числа самозанятых формируют свою пенсию, проблема стоит остро. Граждане, не формирующие свою страховую пенсию, могут рассчитывать только на социальную, которая назначается на пять лет позже страховой и размер которой значительно ниже.