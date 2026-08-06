ФНПР предложила обязать самозанятых формировать свою пенсию

«У нас не так много граждан занимается страхованием личного имущества, жизни и всего остального. То же самое происходит с пенсионным и медицинским страхованием. Мне кажется, нужно идти по пути, который был в свое время применен при обязательном страховании автовладельцев. Наверное, это единственный путь, который способен на сегодняшний день россиян сподвигнуть к тому, чтобы все уплачивали за себя этот налог», — сказал Черногаев, отвечая на вопрос, как замотивировать самозанятых принять участие в программе добровольного страхования.