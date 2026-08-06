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Власти Новосибирска выделили 1,8 млрд рублей на строительство дороги к СКИФу

Объявлен повторный конкурс на поиск подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске вновь объявлен конкурс на поиск подрядчика, который построит дорогу в Советском районе. Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства», начальная цена контракта — 1,8 млрд рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Четырехполосная магистраль протяженностью почти два километра пройдет от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок». Расчетная скорость движения по новой дороге составит 80 км/ч.

Работы разделены на два этапа, завершить строительство планируют к декабрю 2028 года. Закупка проводится за счет бюджетных средств города.