Власти Новосибирска выделили 1,8 млрд рублей на строительство дороги к СКИФу

Четырехполосная магистраль протяженностью почти два километра пройдет от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок». Расчетная скорость движения по новой дороге составит 80 км/ч.