Власти Новосибирска выделили 1,8 млрд рублей на строительство дороги к СКИФу

В Новосибирске вновь объявлен конкурс на поиск подрядчика, который построит дорогу в Советском районе. Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства», начальная цена контракта — 1,8 млрд рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Четырехполосная магистраль протяженностью почти два километра пройдет от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок». Расчетная скорость движения по новой дороге составит 80 км/ч.
Работы разделены на два этапа, завершить строительство планируют к декабрю 2028 года. Закупка проводится за счет бюджетных средств города.