Переливы и мосты: дорожные ограничения сохраняются в четырёх округах Приморья

В Яковлевском округе затруднён проезд к Орлиному (переливы до 15 см), а к Краснояровке проезда нет вовсе — там вода поднялась до 80 см, альтернативного маршрута не предусмотрено. Также сложная обстановка на участке с 91 по 94 км трассы Кировский — Николо-Михайловка — Яковлевка, где множественные переливы достигают 40 см.