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Переливы и мосты: дорожные ограничения сохраняются в четырёх округах Приморья

В Яковлевском районе нет альтернативного объезда к одной из деревень.

Источник: PrimaMedia.ru

Утром 6 августа в нескольких округах Приморья сохраняются сложные дорожные условия из-за переливов и повреждённых мостов, сообщила пресс-служба краевого Минтранса.

В Хасанском округе ограничен проезд легковых автомобилей в направлении Гвоздево — переливы достигают 40 см, однако вода постепенно уходит. Объезд возможен через Посьет.

В Шкотовском округе закрыто движение по мосту у села Новороссия. Восстановительные работы ведут 10 единиц техники Примавтодора, специалисты подвозят грунт для ликвидации размывов. Объезд организован через Новую Москву.

В Дальнереченском округе аварийный мост у Ракитного открыт только для транспорта массой до 5 тонн. Проезд к Подгорному для легковых машин закрыт из-за переливов глубиной до 65 см.

В Яковлевском округе затруднён проезд к Орлиному (переливы до 15 см), а к Краснояровке проезда нет вовсе — там вода поднялась до 80 см, альтернативного маршрута не предусмотрено. Также сложная обстановка на участке с 91 по 94 км трассы Кировский — Николо-Михайловка — Яковлевка, где множественные переливы достигают 40 см.

Напомним, что прошедшие дожди принесли на некоторых территориях рекордные осадки. Так, в Спасском округе выпало 155 миллиметров, Чугуевском — 107, Яковлевском — 100, Ольгинском — 83, Кировском — 80. Для сравнения, в 2023 году в Спасском округе во время разрушительного наводнения выпало на 35 миллиметров дождя меньше, чем сейчас.