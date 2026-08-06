Переливы и мосты: дорожные ограничения сохраняются в четырёх округах Приморья

Утром 6 августа в нескольких округах Приморья сохраняются сложные дорожные условия из-за переливов и повреждённых мостов, сообщила пресс-служба краевого Минтранса.
В Хасанском округе ограничен проезд легковых автомобилей в направлении Гвоздево — переливы достигают 40 см, однако вода постепенно уходит. Объезд возможен через Посьет.
В Шкотовском округе закрыто движение по мосту у села Новороссия. Восстановительные работы ведут 10 единиц техники Примавтодора, специалисты подвозят грунт для ликвидации размывов. Объезд организован через Новую Москву.
В Дальнереченском округе аварийный мост у Ракитного открыт только для транспорта массой до 5 тонн. Проезд к Подгорному для легковых машин закрыт из-за переливов глубиной до 65 см.
В Яковлевском округе затруднён проезд к Орлиному (переливы до 15 см), а к Краснояровке проезда нет вовсе — там вода поднялась до 80 см, альтернативного маршрута не предусмотрено. Также сложная обстановка на участке с 91 по 94 км трассы Кировский — Николо-Михайловка — Яковлевка, где множественные переливы достигают 40 см.
Напомним, что прошедшие дожди принесли на некоторых территориях рекордные осадки. Так, в Спасском округе выпало 155 миллиметров, Чугуевском — 107, Яковлевском — 100, Ольгинском — 83, Кировском — 80. Для сравнения, в 2023 году в Спасском округе во время разрушительного наводнения выпало на 35 миллиметров дождя меньше, чем сейчас.