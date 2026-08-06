Лжесотрудники пенсионного фонда выманили у пожилой хабаровчанки 70 тысяч

После этого с женщиной начали связываться люди, представлявшиеся сотрудниками разных учреждений. Они убедили её, что злоумышленники якобы получили доступ к банковскому счёту, а спасти накопления можно только переводом на «безопасные» реквизиты. Поверив звонившим, хабаровчанка пришла в банк и перечислила 70 тысяч рублей через банкомат.