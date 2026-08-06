Лжесотрудники пенсионного фонда выманили у пожилой хабаровчанки 70 тысяч

В Хабаровске пенсионерка из Кировского района лишилась 70 тысяч рублей после звонка лжесотрудника пенсионного фонда. Женщина сама перевела сбережения через банкомат, поверив, что защищает их от мошенников, сообщает hab.aif.ru.
Неизвестный позвонил ей с незнакомого номера и завёл разговор о перерасчёте пенсии. Под этим предлогом собеседник попросил назвать код из СМС, и пенсионерка выполнила его указания.
После этого с женщиной начали связываться люди, представлявшиеся сотрудниками разных учреждений. Они убедили её, что злоумышленники якобы получили доступ к банковскому счёту, а спасти накопления можно только переводом на «безопасные» реквизиты. Поверив звонившим, хабаровчанка пришла в банк и перечислила 70 тысяч рублей через банкомат.
«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы», — сообщил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.