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За два месяца половина новосибирских АЗС закрылась или приостановила работу

Причиной стали перебои с поставками топлива, из-за которых на некоторых АЗС исчезли отдельные виды бензина и дизельного топлива.

Источник: Om1 Новосибирск

Ситуация с бензином в Новосибирской области остаётся напряжённой. В июне и июле около половины автозаправочных станций региона временно приостанавливали работу или закрывались из-за нехватки топлива.

Как рассказал Сиб.фм президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ», Российского топливного союза Новосибирской области Сергей Лацких, перебои затронули как независимые, так и сетевые заправки. На табло АЗС периодически появляются нули и прочерки, поскольку топлива нет в наличии. На станциях, где горючее остаётся, цены могут быть выше привычных.

По словам эксперта, первые серьёзные сложности возникли ещё в апреле и мае. В июле положение ухудшилось. Участники биржевых торгов получили около 5% от запланированного объёма топлива, а компании с прямыми договорами — от 10 до 21%. В некоторых случаях поставки полностью прекращались.

«Закрыли или приостановили деятельность порядка 50−60% работающих АЗС. Кто-то из них возобновил работу, другие — нет», — уточнил Лацких.