За два месяца половина новосибирских АЗС закрылась или приостановила работу

Как рассказал Сиб.фм президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ», Российского топливного союза Новосибирской области Сергей Лацких, перебои затронули как независимые, так и сетевые заправки. На табло АЗС периодически появляются нули и прочерки, поскольку топлива нет в наличии. На станциях, где горючее остаётся, цены могут быть выше привычных.