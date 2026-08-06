За два месяца половина новосибирских АЗС закрылась или приостановила работу

Ситуация с бензином в Новосибирской области остаётся напряжённой. В июне и июле около половины автозаправочных станций региона временно приостанавливали работу или закрывались из-за нехватки топлива.
Как рассказал Сиб.фм президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ», Российского топливного союза Новосибирской области Сергей Лацких, перебои затронули как независимые, так и сетевые заправки. На табло АЗС периодически появляются нули и прочерки, поскольку топлива нет в наличии. На станциях, где горючее остаётся, цены могут быть выше привычных.
По словам эксперта, первые серьёзные сложности возникли ещё в апреле и мае. В июле положение ухудшилось. Участники биржевых торгов получили около 5% от запланированного объёма топлива, а компании с прямыми договорами — от 10 до 21%. В некоторых случаях поставки полностью прекращались.
«Закрыли или приостановили деятельность порядка 50−60% работающих АЗС. Кто-то из них возобновил работу, другие — нет», — уточнил Лацких.