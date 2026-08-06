В России временно разрешили продавать бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4

При этом эксперты отмечают, что само по себе появление бензина более низкого экологического класса не означает, что он сразу выведет автомобиль из строя. По данным Lenta.ru, для большинства машин разовая или эпизодическая заправка таким топливом не станет критичной. Однако при постоянном использовании на современных автомобилях быстрее могут изнашиваться катализатор, датчики выхлопной системы и другие элементы, отвечающие за снижение вредных выбросов.