В России временно разрешили продавать бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4

Правительство России разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и продавать автомобильный бензин экологических классов К2, К3 и К4 — более известных как «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Соответствующее постановление принято для обеспечения стабильных поставок топлива на внутренний рынок, сообщает «Интерфакс».
Как пояснили в Минэнерго, мера носит временный, антикризисный характер. Она позволит избежать возможного дефицита топлива в условиях изменения логистики и технологических ограничений. При этом власти подчеркивают, что долгосрочная экологическая политика государства не меняется.
Еще одно нововведение коснется автомобилистов: на всех АЗС должна появиться наглядная информация об экологическом классе топлива. Покупатели смогут сразу увидеть, какой бензин — «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» или «Евро-5» — продается на конкретной колонке, и самостоятельно решить, какой выбрать.
Кроме того, постановлением отменено прежнее решение, которое позволяло до конца 2026 года продавать бензин класса К5 с повышенным содержанием серы.
При этом эксперты отмечают, что само по себе появление бензина более низкого экологического класса не означает, что он сразу выведет автомобиль из строя. По данным Lenta.ru, для большинства машин разовая или эпизодическая заправка таким топливом не станет критичной. Однако при постоянном использовании на современных автомобилях быстрее могут изнашиваться катализатор, датчики выхлопной системы и другие элементы, отвечающие за снижение вредных выбросов.
Кроме того, понижение экологических стандартов топлива может сказаться и на окружающей среде. Как отмечает Lenta.ru, если в автомобиль, рассчитанный на стандарт «Евро-5», залить бензин класса «Евро-2», система очистки выхлопных газов не сможет эффективно справляться с повышенным содержанием загрязняющих веществ. В результате объем вредных выбросов в атмосферу увеличится.