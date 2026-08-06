Историческое здание Дома Культуры ремонтируют в Николаевском районе

В Николаевском районе делают капитальный ремонт исторического здания Дома культуры. На данный момент покрыто 465 квадратных метров кровли, завершение работ планируют к концу 2026 года. «Долгое время мы боролись с протечкой кровли. Особенно проблема была заметна в зоне фойе, где проходят выставки. Проводили текущий ремонт крыши, но эти меры помогали лишь на время, сейчас благодаря поддержке руководства страны вопрос решится полностью. Это важное событие для жителей районного центра. Даже во время ремонта творческая жизнь в Доме культуры не останавливается: здесь работают 25 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются свыше 500 человек», — отметила начальник отдела культуры Николаевского района Анна Морозова. На объекте ведется демонтаж старой кровли, снята старая обрешетка. Также восстанавливают несущие конструкции — заменяют и ремонтируют поврежденные участки кровли, обрабатывают деревянные элементы огнезащитными и антибактериальными составами, укладывают пароизоляцию и профлист и устанавливают кладочные сетки под штукатурку на кирпичной стене кровли с северной стороны здания.