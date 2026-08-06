Фестиваль «Этнофест. Земля черного дракона» пройдет в Хабаровске

8 и 9 августа в Хабаровске состоится Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов России «Этнофест. Земля черного дракона». В нем примут участие 37 творческих коллективов и мастеров из 7 регионов России. Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Название фестиваля связано с древним образом реки Амур, которую народы Приамурья называли рекой Черного дракона — символом силы, мудрости и единства человека и природы. 8 августа в 16:30 во Дворце культуры профсоюзов пройдет открытие фестиваля и конкурсные выступления, а также выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. 9 августа в 15:30 в парковой зоне стадиона им. Ленина у колеса обозрения будет организована выставка-ярмарка, мастер-классы по традиционным ремеслам, показательные выступления по национальным видам спорта, презентация блюд национальной кухни, выступления коллективов из регионов России, а также огненное шоу.