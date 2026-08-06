Пятый класс пожарной опасности установился в трех районах Хабаровского края

Речь идет о Ванинском, Ульчском и Солнечном районах. Там теперь установлен пятый класс пожарной опасности из-за сухой и жаркой погоды. Кроме того, на территории Николаевского района сохраняется четвертый класс пожарной опасности, а во всех остальных районах Хабаровского края пока зафиксированы второй и третий классы пожарной опасности. При этом в ближайшие несколько дней в Хабаровском крае ожидаются осадки умеренного характера, которые могут привести к снижению класса пожарной опасности в ряде муниципалитетов. Также стоит напомнить, что в Хабаровском крае действует особый противопожарный режим на территории сразу восьми районов — Верхнебуреинского, Охотского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского и имени Полины Осипенко.