Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятый класс пожарной опасности установился в трех районах Хабаровского края

Речь идет о Ванинском, Ульчском и Солнечном районах. Там теперь установлен пятый класс пожарной опасности из-за сухой и жаркой погоды. Кроме того, на территории Николаевского района сохраняется четвертый класс пожарной опасности, а во всех остальных районах Хабаровского края пока зафиксированы второй и третий классы пожарной опасности. При этом в ближайшие несколько дней в Хабаровском крае.

Речь идет о Ванинском, Ульчском и Солнечном районах. Там теперь установлен пятый класс пожарной опасности из-за сухой и жаркой погоды. Кроме того, на территории Николаевского района сохраняется четвертый класс пожарной опасности, а во всех остальных районах Хабаровского края пока зафиксированы второй и третий классы пожарной опасности. При этом в ближайшие несколько дней в Хабаровском крае ожидаются осадки умеренного характера, которые могут привести к снижению класса пожарной опасности в ряде муниципалитетов. Также стоит напомнить, что в Хабаровском крае действует особый противопожарный режим на территории сразу восьми районов — Верхнебуреинского, Охотского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского и имени Полины Осипенко.