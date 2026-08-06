В Хабаровском крае за сутки в четырёх ДТП пострадали 10 человек

Всего за сутки инспекторы выявили 353 нарушения правил дорожного движения. Пятнадцать водителей сели за руль в состоянии опьянения, четверо из них — в Хабаровске. В отношении всех нарушителей возбуждены административные дела по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и статье 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования). В отдельных случаях материалы переданы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.