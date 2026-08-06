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В Хабаровске клиент развёл доставщика продуктов по схеме 10-летней давности

По дороге к месту доставки заказчик попросил потерпевшего перечислить деньги на оплату услуг связи, пообещав вернуть всю сумму при получении покупки — обещание, само собой, он не сдержал.

В Хабаровске водитель такси лишился 4 тысяч рублей, согласившись пополнить телефонный счёт клиента, заказавшего доставку продуктов. Получив деньги, неизвестный перестал отвечать на звонки, сообщает hab.aif.ru.

Мужчина принял заказ, связался с указанным в заявке абонентом и уточнил, какие продукты необходимо купить. По дороге к месту доставки заказчик попросил его перечислить 4 тысячи рублей на оплату услуг связи, пообещав вернуть всю сумму при получении покупки.

Таксист согласился помочь и пополнил указанный телефонный номер. Однако по прибытии к дому никто за продуктами не вышел, а связаться с заказчиком больше не удалось. После этого водитель обратился в отдел полиции № 8.

«Эта схема была распространена ещё около десяти лет назад. В последние годы подобные случаи встречались крайне редко, однако мошенники по-прежнему пытаются пользоваться доверием людей», — прокомментировала hab.aif.ru сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.