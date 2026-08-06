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В Хабаровске закрыли остановки теплоходов по маршруту «Речной вокзал — 10 км»

Повышение уровня Амура может привести к отмене рейсов в китайский Фуюань.

В Хабаровском крае для теплоходов закрыли остановку «5,5 км» по маршруту «Речной вокзал — 10 км» из-за повышения уровня Амура. Ранее в ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» рассказали и о затопленном пункте «6 км», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Оперативную информацию пассажиров просят уточнять у диспетчера по телефону 8−924−310−61−39.

Под закрытие может попасть и международный рейс Хабаровск — Фуюань. Сообщение приостановят в случае подъема уровня воды до 520 сантиметров.

— Если вода поднимется выше уровня 520 сантиметров — это остановка навигации, судно идет в место отстоя. Приостановка движения российских судов ожидается при достижении этой отметки и до момента прохождения паводка. У китайской стороны свои критерии приостановки, — рассказала ТАСС директор Хабводтранс Татьяна Грунцова.

По данным Дальневосточного гидрометцентра на 6 августа, уровень Амура у Хабаровска составляет 423 сантиметра, повышение за сутки — 4 сантиметра. Предполагается, что через четыре дня уровень воды в реке у крупнейшего города Дальнего Востока достигнет 430−450 сантиметров, а к концу августа, возможно, поднимется до 550−600 сантиметров.

Напомним, что в столице Хабаровского края введен режим повышенной готовности.