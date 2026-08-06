В Хабаровске закрыли остановки теплоходов по маршруту «Речной вокзал — 10 км»

По данным Дальневосточного гидрометцентра на 6 августа, уровень Амура у Хабаровска составляет 423 сантиметра, повышение за сутки — 4 сантиметра. Предполагается, что через четыре дня уровень воды в реке у крупнейшего города Дальнего Востока достигнет 430−450 сантиметров, а к концу августа, возможно, поднимется до 550−600 сантиметров.