В Новосибирске благоустраивают участки после ремонта теплосетей

Как сообщили в АО «СГК-Новосибирск», почти на полутора тысячах участков мероприятия по благоустройству уже завершены — уложен асфальт, открыто движение транспорта. Еще более чем на 300 работы продолжаются. Например, возле поликлиники № 20, расположенной на улице 1905 года, 18, недавно выполнен достаточно большой объем ремонта с заменой дефектных участков трубопровода общей протяженностью 44 метра. На днях там благоустроили территорию.
Всего на благоустроительные мероприятия в этом году генерирующая компания запланировала направить около 800 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что гидравлические испытания теплосетей в городе подходят к завершению — проведено 11 этапов из 13, намеченных на период до конца августа 2026 года.
По состоянию на 30 июля было выявлено около 1 100 дефектов, что соответствует уровню прошлого года. Порядка 70 процентов повреждений уже устранены. При этом на семь процентов больше (353 против 330 в 2025 году) стало крупных повреждений, потребовавших масштабных ремонтных работ.
Ремонты продолжаются в ежедневном режиме, без выходных.
По словам начальника отдела подготовки и производства ремонтов Новосибирской теплосетевой компании Евгения Слепова, горожане задают важный вопрос: «Почему участок пустует — не ведутся работы, нет персонала?».
— Стремимся выполнить все мероприятия в кратчайшие сроки, но надо учитывать специфику работы в период гидравлических испытаний. Дефект устраняем, после чего проводим повторный подъем давления. Пока выполняем эти ремонты и испытания, обратную засыпку производить нельзя — могут быть повторные дефекты поблизости, которые потребуют продолжения ремонтов. Как правило, в эти периоды на объекте нет наших сотрудников, — пояснил он.