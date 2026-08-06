В Новосибирске благоустраивают участки после ремонта теплосетей

— Стремимся выполнить все мероприятия в кратчайшие сроки, но надо учитывать специфику работы в период гидравлических испытаний. Дефект устраняем, после чего проводим повторный подъем давления. Пока выполняем эти ремонты и испытания, обратную засыпку производить нельзя — могут быть повторные дефекты поблизости, которые потребуют продолжения ремонтов. Как правило, в эти периоды на объекте нет наших сотрудников, — пояснил он.