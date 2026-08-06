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В Новосибирске благоустраивают участки после ремонта теплосетей

В Новосибирске продолжается благоустройство участков, на которых энергетики проводили работы по устранению дефектов теплосетей, выявленных в ходе гидравлических испытаний.

Источник: "Российская газета"

Как сообщили в АО «СГК-Новосибирск», почти на полутора тысячах участков мероприятия по благоустройству уже завершены — уложен асфальт, открыто движение транспорта. Еще более чем на 300 работы продолжаются. Например, возле поликлиники № 20, расположенной на улице 1905 года, 18, недавно выполнен достаточно большой объем ремонта с заменой дефектных участков трубопровода общей протяженностью 44 метра. На днях там благоустроили территорию.

Всего на благоустроительные мероприятия в этом году генерирующая компания запланировала направить около 800 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что гидравлические испытания теплосетей в городе подходят к завершению — проведено 11 этапов из 13, намеченных на период до конца августа 2026 года.

По состоянию на 30 июля было выявлено около 1 100 дефектов, что соответствует уровню прошлого года. Порядка 70 процентов повреждений уже устранены. При этом на семь процентов больше (353 против 330 в 2025 году) стало крупных повреждений, потребовавших масштабных ремонтных работ.

Ремонты продолжаются в ежедневном режиме, без выходных.

По словам начальника отдела подготовки и производства ремонтов Новосибирской теплосетевой компании Евгения Слепова, горожане задают важный вопрос: «Почему участок пустует — не ведутся работы, нет персонала?».

— Стремимся выполнить все мероприятия в кратчайшие сроки, но надо учитывать специфику работы в период гидравлических испытаний. Дефект устраняем, после чего проводим повторный подъем давления. Пока выполняем эти ремонты и испытания, обратную засыпку производить нельзя — могут быть повторные дефекты поблизости, которые потребуют продолжения ремонтов. Как правило, в эти периоды на объекте нет наших сотрудников, — пояснил он.