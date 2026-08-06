Актеры Павел Табаков и Софья Синицына воссоединились на дне рождения дочери

Актеры Павел Табаков и Софья Синицына расстались в 2019 году, но продолжают общаться ради общей дочери. Пара воссоединилась по случаю семейного праздника — дня рождения Мии, которой исполнилось шесть лет.
Артисты вместе поздравили именинницу и поделились фото в социальной сети. На опубликованном снимке родители обнимают дочь. Перед ними выставлен нежно-розовый торт, украшенный бабочками и сердечками.
«Пусть долгие годы ты будешь защищена объятиями любящих родителей, бабушек, друзей и всех, кому ты дорога! Счастья! Моя первая любимая внучка!» — прокомментировала фотографию мать Павла Табакова Марина Зудина.
Поклонники и друзья семьи присоединились к поздравлениям.
«Какая славная! И как похожа на бабушку и на Олега Павловича!»; «Марина, как Миа похожа на вас и на Олега Табакова! Пусть растет здоровой и счастливой на радость родным и близким людям», — написали пользователи.
В июне Павел Табаков заявил, что не видит смысла в сравнении своей профессиональной карьеры с творческим наследием отца — народного артиста СССР Олега Табакова. Он отметил, что сосредоточен на построении собственного жизненного пути и карьеры.