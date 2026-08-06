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Жителя Москвы осудили на 1,5 года за оправдание теракта на Лубянке в 2010 году

Алекскеров получил срок за поддержку террористки в Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Второй Западный окружной военный суд назначил жителю Москвы Мухаммеду Алекскерову наказание в виде 1,5 лет лишения свободы за оправдание действий организатора теракта на станции метро «Лубянка» в 2010 году.

По информации суда, кроме срока в колонии общего режима, Алекскерову запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.

В январе 2023 года мужчина оставил в Telegram два комментария. В них он положительно оценил действия Марьям Шариповой, совершившей самоподрыв на станции метро «Лубянка». В результате взрыва погибли 24 человека.

Ранее KP.RU сообщал, что жительница Белгородской области разместила в мессенджере публикации, в которых поддержала деятельность террористических организаций в связи с СВО. Женщина предстанет перед судом по статье 205.2 УК РФ.