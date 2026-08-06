Выведенный в Красноярске картофель выращивают в других регионах

Речь идет о сортах «Акрукс» и «Мира», которые были созданы в Центре селекции Красноярского аграрного университета. Кроме того, там разработали шесть собственных сортов сои с высоким содержанием белка. Все эти культуры хорошо адаптированы к непростым климатическим условиям Сибири и Дальнего Востока.