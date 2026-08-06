Выведенный в Красноярске картофель выращивают в других регионах

Новые сорта картофеля, выведенные красноярскими учеными, теперь выращивают не только в нашем крае, но и в Иркутской и Амурской областях, а также испытывают в Беларуси. Об этом рассказал губернатор Михаил Котюков.
Речь идет о сортах «Акрукс» и «Мира», которые были созданы в Центре селекции Красноярского аграрного университета. Кроме того, там разработали шесть собственных сортов сои с высоким содержанием белка. Все эти культуры хорошо адаптированы к непростым климатическим условиям Сибири и Дальнего Востока.
«Это наглядный пример того, как наука помогает развивать аграрный сектор. По урожайности зерновых Красноярский край уже много лет занимает первое место в Сибири. Это тоже результат совместной работы сельхозпредприятий и ученых», — рассказал глава региона.
Перспективные сорта, технологии и решения, а также лучшие практики представили на традиционном «Дне поля».
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