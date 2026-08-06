Лантратова: после вторжения в Курскую область пропавшими остаются 302 человека

«Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты, и надежда на их возвращение есть», — сказала госпожа Лантратова телеканалу «Звезда».