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Лантратова: после вторжения в Курскую область пропавшими остаются 302 человека

Спустя два года после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область пропавшими по-прежнему числятся 302 жителя, сообщила омбудсмен по правам человека в России Яна Лантратова.

Спустя два года после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область пропавшими по-прежнему числятся 302 жителя, сообщила омбудсмен по правам человека в России Яна Лантратова.

«Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты, и надежда на их возвращение есть», — сказала госпожа Лантратова телеканалу «Звезда».

Как уточнила омбудсмен, порядка 1,7 тыс. человек удалось найти с помощью Международного комитета Красного Креста. Более тысячи человек вернулись домой.

27 июня Яна Лантратова сообщила, что с территории Украины вернулись все жители Курской области. Тогда же она уточняла, что неизвестной остается судьба 320 человек.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

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