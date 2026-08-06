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Трамп рассказал, что будет на месте восточного крыла Белого дома: речь уже не о бальном зале

Трамп сообщил о строительстве секретного военного комплекса в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о строительстве в Белом доме большого военного комплекса, который будет включать в себя различные объекты, информацию о которых он разглашать не может. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед сторонниками в Лас-Вегасе.

«Я строю этот большой военный комплекс. Он включает в себя много разных объектов, и о некоторых из них я даже не могу говорить», — отметил Трамп.

В мае этого года Трамп рассказал, что на самом деле под Белым домом строят гигантский бункер. Тогда под грохот строительных работ Трамп продемонстрировал репортерам грандиозный масштаб задуманного им проекта.

Кстати, Национальный фонд сохранения исторических памятников подал иск в суд, считая, что администрация Трампа не имела права сносить Восточное крыло Белого дома. Разбирательство продолжается.

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