Трамп рассказал, что будет на месте восточного крыла Белого дома: речь уже не о бальном зале

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о строительстве в Белом доме большого военного комплекса, который будет включать в себя различные объекты, информацию о которых он разглашать не может. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед сторонниками в Лас-Вегасе.