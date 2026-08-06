Лантратова рассказала о 170 курянах, которые вернулись в Россию за два года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Аппарат омбудсмена совместно с другими компетентными органами с 2024 года вернул в Россию 170 жителей Курской области, насильно удерживаемых на территории Украины после временной оккупации региона ВСУ. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в годовщину вторжения вооруженных формирований Украины в приграничный регион РФ.
По ее словам, возвращение курян, насильно удерживаемых на территории Украины, стало одной из основных задач института уполномоченного по правам человека.
«Во взаимодействии с Минобороны и другими компетентными органами удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. Пятерых вернули 27 июня. Долгое время о них не было ничего известно», — сказала Лантратова. По ее словам, 46 человек были возвращены в 2024 году, 107 — в 2025 году, 17 — в 2026 году. «Сейчас все они дома», — добавила омбудсмен.
ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС РФ полностью освободили Курскую область от украинских вооруженных формирований.