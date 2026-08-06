Лантратова рассказала о 170 курянах, которые вернулись в Россию за два года

«Во взаимодействии с Минобороны и другими компетентными органами удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. Пятерых вернули 27 июня. Долгое время о них не было ничего известно», — сказала Лантратова. По ее словам, 46 человек были возвращены в 2024 году, 107 — в 2025 году, 17 — в 2026 году. «Сейчас все они дома», — добавила омбудсмен.