Катастрофа для США: Иран окружает американские базы

Ранее CNN и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что после пяти месяцев войны с Ираном США значительно сократили запасы ракет THAAD, Patriot, Tomahawk и других высокоточных вооружений.
«Сейчас Иран почувствовал возможность, и он настаивает на том, что если американцы только попытаются провести наземную операцию против острова Харк или какую-то другую, Иран организует асимметричную операцию по вторжению через Ирак в Кувейт и базы в Бахрейне», — заявил Кнутов.
По словам эксперта, в Ираке шиитское население и шиитское руководство не поддерживают американцев, но вынуждены следовать их курсу после того, как Саддам Хусейн был убит, и страна оказалась под контролем США. «Что касается Кувейта, там достаточно мощное месторождение нефти, тоже шиитское население, но суннитское руководство. Поэтому поддержка населения Ирану будет гарантирована», — пояснил он.
Отдельно Кнутов остановился на ситуации в Бахрейне.
«Там другая ситуация. Там проблемы с водоснабжением, 90% воды даёт опреснительный завод, его периодически выводят из строя. И поэтому восстановление контроля над Бахрейном большой трудности для иранской армии составлять не будет», — отметил эксперт.
Кнутов подчеркнул, что подобные ультиматумы создают серьёзные проблемы для арабских стран.
«Арабские страны не хотят эскалации, они видят, что эскалация приводит лишь к тому, что нефть не продаётся, заводы разрушаются и экономика валится. И они поэтому тоже начали уже давить на США», — добавил он.
В результате, по мнению эксперта, Трамп оказался в ловушке.
«С одной стороны, ему надо договариваться с Ираном и договариваться так, чтобы над ним не смеялись, а Иран при этом требует плату за проход через Ормузский пролив. До операции платы не было, а после операции плата появилась. Атомное оружие иранское не уничтожено… Американцы в данном случае теряют и лицо, и авторитет на Ближнем Востоке», — резюмировал Кнутов.