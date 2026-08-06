Катастрофа для США: Иран окружает американские базы

«С одной стороны, ему надо договариваться с Ираном и договариваться так, чтобы над ним не смеялись, а Иран при этом требует плату за проход через Ормузский пролив. До операции платы не было, а после операции плата появилась. Атомное оружие иранское не уничтожено… Американцы в данном случае теряют и лицо, и авторитет на Ближнем Востоке», — резюмировал Кнутов.