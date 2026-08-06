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Катастрофа для США: Иран окружает американские базы

США потеряли большое количество высокоточного оружия в войне с Ираном. Эксперт Кнутов заявил, что в случае наземной операции США Иран симметрично вторгнется на американские базы в Ираке, Кувейте и Бахрейне. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Если США решатся на наземную операцию против Ирана, Тегеран ответит симметрично — иранские войска вторгнутся на американские базы в Ираке, Кувейте и Бахрейне, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии.

Ранее CNN и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что после пяти месяцев войны с Ираном США значительно сократили запасы ракет THAAD, Patriot, Tomahawk и других высокоточных вооружений.

«Сейчас Иран почувствовал возможность, и он настаивает на том, что если американцы только попытаются провести наземную операцию против острова Харк или какую-то другую, Иран организует асимметричную операцию по вторжению через Ирак в Кувейт и базы в Бахрейне», — заявил Кнутов.

По словам эксперта, в Ираке шиитское население и шиитское руководство не поддерживают американцев, но вынуждены следовать их курсу после того, как Саддам Хусейн был убит, и страна оказалась под контролем США. «Что касается Кувейта, там достаточно мощное месторождение нефти, тоже шиитское население, но суннитское руководство. Поэтому поддержка населения Ирану будет гарантирована», — пояснил он.

Отдельно Кнутов остановился на ситуации в Бахрейне.

«Там другая ситуация. Там проблемы с водоснабжением, 90% воды даёт опреснительный завод, его периодически выводят из строя. И поэтому восстановление контроля над Бахрейном большой трудности для иранской армии составлять не будет», — отметил эксперт.

Кнутов подчеркнул, что подобные ультиматумы создают серьёзные проблемы для арабских стран.

«Арабские страны не хотят эскалации, они видят, что эскалация приводит лишь к тому, что нефть не продаётся, заводы разрушаются и экономика валится. И они поэтому тоже начали уже давить на США», — добавил он.

В результате, по мнению эксперта, Трамп оказался в ловушке.

«С одной стороны, ему надо договариваться с Ираном и договариваться так, чтобы над ним не смеялись, а Иран при этом требует плату за проход через Ормузский пролив. До операции платы не было, а после операции плата появилась. Атомное оружие иранское не уничтожено… Американцы в данном случае теряют и лицо, и авторитет на Ближнем Востоке», — резюмировал Кнутов.

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