В Испании хотят исключить Марокко из числа хозяев ЧМ-2030 из-за кризиса в Сеуте

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Сеута: испанский город на побережье Африки

Сеута — автономный город Испании, расположенный на северном побережье Африки. Несмотря на свое географическое положение, он остается частью Испании и Европейского союза. Этот населенный пункт известен стратегическим расположением у Гибралтарского пролива, богатой историей и статусом одного из двух испанских анклавов на африканском континенте: собрали о нем главное.