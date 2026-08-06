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Более 30% красноярцев стали реже пользоваться автомобилем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31% автомобилистов Красноярского края стали реже пользоваться автомобилем из-за ситуации с бензином.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31% автомобилистов Красноярского края стали реже пользоваться автомобилем из-за ситуации с бензином.

25% заявили, что не откажутся от поездок даже при высокой цене за бензин. Таковы данные опроса «При какой цене топлива вы перестанете активно ездить на машине?», проведенного интернет-порталом Дром.

Для 18% опрошенных предельная цена топлива составляет 100 рублей за литр, для 15% — 150 рублей за литр и для 11% — 200 рублей за литр.

В других регионах страны уже сократили использование машины в основном автолюбители Крыма (46%), Пермского края (38%), Воронежской и Тюменской областей — по 37%. В любом случае не перестанут активно пользоваться машиной большинство водителей Сахалина (36%), Амурской области (35%), Приморья и Хабаровского края — по 34%.

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