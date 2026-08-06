«Роза Хутор» развивает гастрономический туризм: ужины под звёздами, шеф-тейблы и пикники в горах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Авторские блюда шеф-поваров ресторанов «Роза Хутор» и новые гастроформаты курорта познакомят гостей региона с локальными специалитетами и кухней Кавказского Причерноморья.
Кухня ресторанов «Роза Хутор» строится на региональных продуктах и традициях Кавказа. Шеф-повара курорта сочетают современные техники с приготовлением блюд в тандыре, казанах, дровяных печах. Новые гастрономические предложения «Роза Хутор» позволяют гостям не только пробовать блюда, но и видеть процесс их создания.
Именно этот принцип положен в основу нового гастрономического формата курорта — ужинов на панорамной площадке в Горной Олимпийской деревне, на высоте 1100 метров над уровнем моря. Вечер проходит в камерном формате — под звёздным небом, с видом на горные вершины. Шеф-повара готовят блюда прямо на площадке и по желанию гостей рассказывают об их концепции и процессе приготовления.
Гостям предлагают местные сыры с краснополянским мёдом, суджук, бастурму, свежие овощи, маринованные баклажаны с гранатовым соусом и ароматным сыром, татаки из телятины с зелёным салатом и копчёным сулугуни, филе морской форели с цукини и соусом армин, другие блюда. Авторское меню для гастрономических ужинов разработал шеф-повар ресторанов «Дичъ» и «Груша» курорта «Роза Хутор» Армен Ирицян.
«Представьте: спускающиеся на горы сумерки. Жарится каре оленя, в соседнем казане в бульоне из белых грибов варится эларджи, в которую постепенно добавляется сыр сулугуни и замешивается до состояния густой, очень тягучей массы. Блюдо поливается ароматным соусом с розмарином и черкесской грушей. И всё это под звёздным небом. Это вкусно, красиво, это искусство, которое никогда не будет похоже на прошлый раз», — уверен шеф-повар Армен Ирицян.
Продолжительность гастрономического ужина — 3 часа. Он проводится по предварительному заказу для компаний от двух человек.
Еще один формат гастровечеров с открытой кухней — шеф-тейблы в ресторане «Груша» в Горной Олимпийской деревне, где гости могут наблюдать за приготовлением блюд высокой кухни на специальном гриль-столе. Для таких ужинов в «Груше» разработаны сет-меню «Кавказ», «Гималаи» и «Альпы», знакомящие с горной кухней разных регионов мира.
В кавказский сет входят риет из барабули и салат с копчёным утиным филе с кремом из томатов и регана. В меню «Гималаи» — рапаны с белыми грибами в глазури с имбирём и чили, язычки ягнёнка в устричном соусе и другие блюда. Сет «Альпы» включает фуа-гра на бриоши и филе оленины с печёной свёклой.
Совместить знакомство с местными специалитетами и отдых на природе позволяют пикники ресторана «Высота 2320» на высоте более 2000 метров под открытым небом. В меню пикника, созданного шеф-поваром Рустамом Джураевым, — шаурма с говядиной, мясо для которой томится более восьми часов, профитроли с копчёной местной рыбой и тартаром из огурца, ассорти из свежих сыров — чанах, адыгейский, чечил — с сотами свежего горного мёда и другие блюда.
«На курорте проложено много километров пеших троп, гулять по которым можно целый день. После прогулки приятно передохнуть и перекусить на свежем воздухе. Формат пикника позволяет избавить гостя от заботы о еде — его уже ждёт подготовленная площадка с готовыми блюдами», — отмечает шеф-повар ресторана «Высота 2320» Рустам Джураев.
Гастрономическую программу «Роза Хутор» дополняют дегустационные сеты ресторана «Дичъ» — гости могут попробовать авторские блюда из дичи, рыбы, морепродуктов и дикоросов. По пятницам в «Дичи» проходят винные дегустации с участием сомелье.
Вечера с шеф-поварами и пикники в горах проводятся на «Роза Хутор» каждую субботу. Возможна их организация по индивидуальному заказу в любые даты.
В конце августа курорт «Роза Хутор» выступит организатором большого гастрономического фестиваля в горах Сочи. Событие объединит горные курорты региона и познакомит гостей с современной кухней Кавказа.
На курорте «Роза Хутор» открыто более 50 ресторанов и кафе. За зимний сезон 2026/2027 их посетили более 500 000 человек. Гости выбирают не только новинки, но и любимые классические блюда. Так, в ресторане «Высота 2320» заказано более 10 000 хинкали, в «Варежке» съедено около 1 400 литров борща, в «Дичи» — 5000 сетов бургеров с мясом лося, медведя и оленя, в «Пастории 1600» —12 000 порций пиццы. С 2021 года на «Роза Хутор» проходит гастрономический фестиваль. За пять лет его гостями стали более 60 000 человек.
фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор», автор фото — Елена Горбачкова.
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