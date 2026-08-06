«Роза Хутор» развивает гастрономический туризм: ужины под звёздами, шеф-тейблы и пикники в горах

На курорте «Роза Хутор» открыто более 50 ресторанов и кафе. За зимний сезон 2026/2027 их посетили более 500 000 человек. Гости выбирают не только новинки, но и любимые классические блюда. Так, в ресторане «Высота 2320» заказано более 10 000 хинкали, в «Варежке» съедено около 1 400 литров борща, в «Дичи» — 5000 сетов бургеров с мясом лося, медведя и оленя, в «Пастории 1600» —12 000 порций пиццы. С 2021 года на «Роза Хутор» проходит гастрономический фестиваль. За пять лет его гостями стали более 60 000 человек.