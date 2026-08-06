WP: Трамп потребовал от Хегсета объяснений из-за истощения военных запасов США

Американский лидер заявил, что считал проблему с нехваткой боеприпасов уже решенной, но столкнулся с информацией о дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств ПВО. Источники издания утверждают, что именно нехватка вооружений стала одной из причин, по которой глава Белого дома отказался от новых масштабных ударов по Тегерану в последние дни.