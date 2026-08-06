WP: Трамп потребовал от Хегсета объяснений из-за истощения военных запасов США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет. Об этом в среду, 5 августа, сообщило издание Washington Post, ссылаясь на источники.
— Недовольство Дональда Трампа ходом войны с Ираном вылилось в резкую перепалку в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе: он потребовал от Пита Хегсета объяснить, почему его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности Штатов в отношении Ирана, — сказано в статье.
Американский лидер заявил, что считал проблему с нехваткой боеприпасов уже решенной, но столкнулся с информацией о дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств ПВО. Источники издания утверждают, что именно нехватка вооружений стала одной из причин, по которой глава Белого дома отказался от новых масштабных ударов по Тегерану в последние дни.
Хегсет отверг претензии Трампа и возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга, сказав, что тот не обеспечил президента США полной информацией о состоянии запасов.
4 августа агентство Reuters сообщило, что США в ходе военной операции против Ирана практически полностью израсходовали запасы высокоточных дальнобойных ракет.