Эксперт рассказала, что может повлиять на размер пенсии

Кроме того, Медякова посоветовала следить за данными лицевого счета на Госуслугах, поскольку при учете пенсионных баллов СФР в первую очередь опирается на них. По словам специалиста, отсутствие в лицевом счете каких-либо периодов может также повлиять на пенсионные права.