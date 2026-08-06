Эксперт Фомин назвал два условия для повышения качества медпомощи

С 1 марта в силу вступил закон, запрещающий чисто дистанционное обучение медиков — повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Исключения есть только для случаев, определенных федеральными государственными образовательными стандартами. В эту же дату начала действовать система наставничества для выпускников медвузов. Они должны будут отработать от 1 до 3 лет в государственной больнице под шефством старшего коллеги.