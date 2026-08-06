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Эксперт Фомин назвал два условия для повышения качества медпомощи

Система наставничества и запрет на дистанционный формат обучения позволят сократить число дефектов оказания медицинской помощи, заявил академик РАН.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Запрет на чисто дистанционный формат обучения медицинским специальностям и система наставничества позволят сократить число дефектов оказания медпомощи, сказал в интервью ТАСС ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, академик РАН Виктор Фомин.

С 1 марта в силу вступил закон, запрещающий чисто дистанционное обучение медиков — повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Исключения есть только для случаев, определенных федеральными государственными образовательными стандартами. В эту же дату начала действовать система наставничества для выпускников медвузов. Они должны будут отработать от 1 до 3 лет в государственной больнице под шефством старшего коллеги.

«То, что сократится число дефектов оказания медицинской помощи, связанных с недостаточной квалификацией медицинского персонала — это несомненно, и мы это очень быстро почувствуем», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как нововведения в систему медицинского образования повлияют на медицину.

Ректор добавил, что, помимо этого, из-за повышения уровня подготовки врачей уменьшится число случаев инфекций в результате оказания медпомощи в стационарных условиях.