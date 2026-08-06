Высокий класс пожарной опасности установился в центре и на севере Хабаровского края

По данным синоптиков из-за сухой и жаркой погоды на территории, Ульчского, Солнечного, и местами в Ванинском округе муниципальных районов установился V (высокий) класс пожарной опасности в лесах. В Николаевском районе сохраняется 4 класс пожарной опасности. В остальных районах региона 2−3 классы пожарной опасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росии по Хабаровскому краю.
«По данным информационных ресурсов, в ближайшие трое суток ожидаются осадки умеренного характера, которые могут повлиять на снижение класса пожарной опасности», — говорится в сообщении.
В связи с этим возрастает риск возникновение и увеличение числа очагов и площадей природных пожаров на землях лесного фонда и особо охраняемых территориях, распространение огня на населенные пункты (в т.ч. дачные поселки), линии электропередач и линии связи, объекты экономики. А так же возможно задымление населенных пунктов от шлейфов пожаров, с превышением предельно допустимых концентраций по веществу 4 — 5-го класса опасности — оксиду углерода.
Жителям края необходимо быть крайне осторожными и отказаться от использования открытого огня. Важно соблюдать требования особого противопожарного режима во время нахождения в природной среде на отдыхе или при сборе дикоросов, на рыбалке и охоте, в лесу, на дачных и приусадебных участках.
Помните, что запрещено разводить открытый огонь, проводить любые огневые работы, сжигать мусор и сухую растительность, разжигать мангалы и печи для приготовления пищи. Опасно использовать и отставлять легковоспламеняющиеся вещества, стекло на открытой местности. Также дачникам, владельцам частных домов, земельных участков следует привести свои территории в пожаробезопасное состояние, убрать весь горючий мусор и сухую траву. Также необходимо иметь на территории каждого подворья, дачного участка запас воды, песка и других средств первичного пожаротушения.
Аналогичные меры пожарной безопасности относятся и к собственникам земель различного назначения, предприятиям, некоммерческим садовым товариществам, органам местного самоуправления.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в отношении граждан, должностных лиц и организаций. Штраф для граждан может составить сумму до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность.