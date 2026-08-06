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У 50-летней биробиджанки нашли плантацию конопли почти из 400 кустов

В полицию Биробиджана поступила анонимная информация о том, что в селе Раздольное на одном из участков выращивают запрещенные растения. На место выехал экипаж ППС. На территории домовладения 50-летней хозяйки обнаружили 395 кустов дикорастущей конопли с признаками культивации, а также миску с массой бурого цвета и пакет с растительной массой. Подозреваемая пояснила, что иногда употребляет смесь.

В полицию Биробиджана поступила анонимная информация о том, что в селе Раздольное на одном из участков выращивают запрещенные растения. На место выехал экипаж ППС. На территории домовладения 50-летней хозяйки обнаружили 395 кустов дикорастущей конопли с признаками культивации, а также миску с массой бурого цвета и пакет с растительной массой. Подозреваемая пояснила, что иногда употребляет смесь табака с частями растений. В июле она обнаружила коноплю на огороде, пропалывала и окучивала ее. Возбуждены уголовные дела, женщина под подпиской о невыезде.