У 50-летней биробиджанки нашли плантацию конопли почти из 400 кустов

В полицию Биробиджана поступила анонимная информация о том, что в селе Раздольное на одном из участков выращивают запрещенные растения. На место выехал экипаж ППС. На территории домовладения 50-летней хозяйки обнаружили 395 кустов дикорастущей конопли с признаками культивации, а также миску с массой бурого цвета и пакет с растительной массой. Подозреваемая пояснила, что иногда употребляет смесь табака с частями растений. В июле она обнаружила коноплю на огороде, пропалывала и окучивала ее. Возбуждены уголовные дела, женщина под подпиской о невыезде.