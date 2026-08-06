Два дебаркадера проекта Р4200 заложены на Хабаровском судостроительном заводе

На Хабаровском судостроительном заводе 5 августа произвели закладку секций двух дебаркадеров. Предприятие получило заказ на строительство причалов проекта Р4200 для нужд АО «Хабаровскводтранс» при поддержке губернатора Дмитрия Демешина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В церемонии приняли участие первый зампред правительства края Сергей Абрамов, глава Минпромторга региона Харун Карчаев, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и генеральный директор АО «ХСЗ» Дмитрий Астафьев. Закладку секций освятил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
Подготовку к выполнению заказа начали еще в мае 2026 года сразу после подписания контракта: тогда на предприятии приступили к обработке листовых материалов.
Как отметили в ходе церемонии, сооружения проекта Р4200 послужат нуждам «Хабаровскводтранса» — они предназначены для швартовки судов, посадки и высадки пассажиров, а также непродолжительного пребывания экипажей.
Дебаркадеры с заводскими номерами 1001 и 1002 получили имена выдающихся жителей Хабаровского края. Название первой пристани увековечило память об участнике спецоперации и кавалере Ордена Мужества Игоре Демине. Работник «Региоснаба» героически погиб в зоне СВО в августе 2023 года.
Второе сооружение теперь носит имя Василия Жарова — почетного гражданина Хабаровска. Он посвятил свою жизнь работе бригадиром судовых сборщиков на заводе, впоследствии был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Напомним, что Хабаровский судостроительный завод ведет переговоры с заказчиками и прорабатывает возможность заключения новых контрактов. Обеспечение предприятия работой, как подчеркивал губернатор Дмитрий Демешин, — одно из ключевых направлений работы правительства края.