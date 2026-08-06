Из горящего дома на улице Чехова эвакуировали шесть хабаровчанин, включая двоих детей

В Хабаровске на улице Чехова загорелась квартира. На кухне выгорел холодильник и обгорел гарнитур. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Пожарные справились с огнём за пять минут. Из подъезда по лестничным маршам эвакуировали шесть человек, включая двоих детей. Пострадавших нет, причины устанавливаются.