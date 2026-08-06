Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярских «Тихих зорях» заметили змею возле жилых домов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители микрорайона «Тихие зори» заметили змею рядом с жилыми домами. Видео с рептилией опубликовала местная жительница.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители микрорайона «Тихие зори» заметили змею рядом с жилыми домами. Видео с рептилией опубликовала местная жительница.

По ее словам, пресмыкающееся встретилось во время вечерней прогулки с собакой возле «Платинум Арены». Змея находилась рядом с хозяйственным корпусом на улице Лесников, 21а.

По внешним признакам, это был уж темной окраски. Эта неядовитая змея не представляет опасности для человека и встречается в Сибири, в том числе в районе национального парка «Красноярские Столбы».

Специалисты напоминают, что при встрече со змеей не стоит пытаться ее поймать или прогнать, пишут Gornovosti.ru. Лучше спокойно отойти на безопасное расстояние. Если же произошел укус, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью и не пытаться самостоятельно выдавливать яд.

16+