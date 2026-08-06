В красноярских «Тихих зорях» заметили змею возле жилых домов

Специалисты напоминают, что при встрече со змеей не стоит пытаться ее поймать или прогнать, пишут Gornovosti.ru. Лучше спокойно отойти на безопасное расстояние. Если же произошел укус, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью и не пытаться самостоятельно выдавливать яд.