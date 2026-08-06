Сенатор Пушков высмеял слова Вайкуле о готовности взять автомат из-за войны с РФ

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Лайма Вайкуле высказывает антироссийские и антисоветские позиции из-за внешних обстоятельств и политической конъюнктуры. По его мнению, это связано с тем, что она проживает в Прибалтике. Он отметил, что в РФ, как ему кажется, певица чувствовала себя более комфортно.