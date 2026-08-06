Сенатор Пушков высмеял слова Вайкуле о готовности взять автомат из-за войны с РФ

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в среду, 5 августа, высмеял слова певицы Лаймы Вайкуле о готовности взять в руки автомат, чтобы воевать с Россией.
— Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасена, — написал он с иронией в Telegram-канале.
Также музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил недоумение в связи с недавними высказываниями Лаймы Вайкуле о готовности противостоять россиянам. Он отметил, что ранее певица придерживалась аполитичных взглядов, и ее нынешняя риторика вызывает у него шок.
По его словам, артистка всегда была для многих примером, но сейчас она делает заявления, которые он считает ошибочными.
Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Лайма Вайкуле высказывает антироссийские и антисоветские позиции из-за внешних обстоятельств и политической конъюнктуры. По его мнению, это связано с тем, что она проживает в Прибалтике. Он отметил, что в РФ, как ему кажется, певица чувствовала себя более комфортно.