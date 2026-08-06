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Пьяного водителя без прав остановили сотрудники ГАИ в Комсомольском районе

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль в поселке Снежный. За рулем был 47-летний местный житель с явными признаками опьянения. Сотрудники предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование — оно показало, что водитель действительно был пьян. Как выяснилось, это не первое подобное нарушение автовладельца — в мае 2025 года он получил штраф на 45 тысяч и лишение прав на вождение.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль в поселке Снежный. За рулем был 47-летний местный житель с явными признаками опьянения. Сотрудники предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование — оно показало, что водитель действительно был пьян. Как выяснилось, это не первое подобное нарушение автовладельца — в мае 2025 года он получил штраф на 45 тысяч и лишение прав на вождение на полтора года за пьяную езду. Возбуждено уголовное дело. Машину отогнали на штрафстоянку. С мужчины взяли обязательство о явке.