Что празднуют в церкви 6 августа

6 августа 2026 года, в четверг, в церкви чтут память Святых благоверных князей Бориса и Глеба. Святые благоверные князья Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) — младшие сыновья князя Владимира и первые русские святые, канонизированные Русской и Константинопольской Церквями. Воспитанные в христианском благочестии, они отличались милосердием и добротой. В 1015 году, после смерти отца, старший брат Святополк решил захватить власть. Святой Борис отказался от междоусобной войны: несмотря на уговоры дружины занять киевский престол, он распустил войско со словами: «Не подниму руки на брата своего». Святополк же, стремясь оградить себя от возможного соперничества с братом, подослал к нему убийц. По его приказу князь был убит во время утренней молитвы в своем шатре на реке Альте в июле 1015 года. Святой Глеб, получив ложный вызов от брата и понимая это, добровольно пошел на смерть, чтобы не начинать братоубийственную войну. Он был зарезан убийцами Святополка в устье реки Смядыни под Смоленском. Своим подвигом непротивления злу братья утвердили новые для языческой Руси ценности милосердия, показав, что за зло нельзя воздавать насилием даже ценой собственной жизни. Кроме того, в этот день в церкви прославляют праведную жизнь и подвиги: • Мученицы Христины (ок. 300). Дочь правителя города Тира, которая в детстве была посвящена в языческие жрицы. Через созерцание красоты природы она самостоятельно пришла к вере в Единого Бога. После явления Ангела святая разбила идолов в своем храме. За это ее отец начал преследование: девушку бросали в темницу и пытались сжечь в раскаленной печи, где она провела пять дней невредимой. Позже новые правители Дион и Юлиан также подвергали ее гонениям. Своей проповедью мученица обратила ко Христу около 3 000 человек. Приняла смерть от меча. • Преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского (1182). Прославился как составитель житий печерских святых. • Святителя Георгия, архиепископа Могилевского (1795). Выходец из дворянской семьи города Нежина. Получил образование в Киево-Могилянской академии, где после принятия монашества остался преподавателем. Затем возглавил академию, став ректором. В 1755 году был назначен епископом Могилёвским. В условиях гонений на православных в Речи Посполитой святитель активно защищал веру: открывал школы и семинарии, издавал духовную литературу и вел борьбу с унией и католическим влиянием, отстаивая права своей паствы. Священномученика Алфея диакона (1937). Исповедников пресвитеров Николая (1942) и Иоанна (1951) Кроме того, в этот день прославляют обретение мощей преподобного Далмата Исетского (1994).