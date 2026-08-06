Роспотребнадзор рекомендовал включить в рацион школьников рыбу и морепродукты

Как пишет РИА Новости со ссылкой на рекомендации, для школьников и молодежи перечень дополняется блюдами, в которых входят морепродукты. Они могут присутствовать не только в первых и вторых блюдах, но и в гарнирах и салатах. В детском меню появятся холодные рыбные закуски, оригинальные первые блюда, запеченные и тушеные блюда с овощами, гарниры и запеканки с морепродуктами.