Маленькая девочка находилась взаперти с пьянствующей бабушкой в Хабаровске

После смерти отца девочки ее бабушка пригласила внучку пожить у себя. Спустя несколько недель выяснилось, что бабушка периодически выпивала и оказывала на девочку психологическое давление, не выпускала ее из квартиры, не открывала двери и не выходила на связь. Когда попытки матери связаться с девочкой не увенчались успехом, она обратилась к инспекторам ПДН отдела полиции № 1 УМВД России по Хабаровску. Сотрудницы полиции приехали по адресу и забрали ребенка из неблагоприятной обстановки. Сейчас семья проходит курс адаптации и реабилитации в психологическом центре.